Basilicata, culle sempre più vuote. Questi i dati dell’Istat

La popolazione residente in Basilicata, definita sulla base del Censimento Istat al 31 dicembre 2024, ammonta a 530.004 residenti, in calo rispetto al 2023 (-3.229 individui; -0,6%). Poco meno di due terzi della popolazione vive nella provincia di Potenza (64,3%).

Gli stranieri censiti sono 27.060 (+1.650 rispetto al 2023), il 5,1% della popolazione regionale. Provengono da 136 Paesi, prevalentemente da Romania (25,2%), Albania (10,6%) e Marocco (7,3%).

La diminuzione rispetto al 2023 è frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l’estero e dell’aggiustamento statistico.

In Basilicata, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 3.059 (-64 rispetto al 2023). Viceversa i nati stranieri sono in aumento.

Nel 2024 si è ridotta la mortalità (-446 decessi rispetto all’anno precedente). Il tasso di mortalità è diminuito dal 12,4 all’11,7 per mille. Il maggior decremento si registra nella provincia di Matera.

Le donne sono il 50,5% della popolazione residente, superando gli uomini di quasi 5mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L’età media si innalza rispetto al 2023 da 47,3 a 47,6 anni. Matera è la provincia più giovane (47,0 anni). La componente straniera è un fattore di ringiovanimento della popolazione.

Quasi la metà della popolazione vive nei due comuni con oltre 50.000 abitanti (23,3%) (Potenza e Matera) e nei nove con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti (22,9%), mentre più di un terzo (34,2%) vive nei settantatré comuni con popolazione tra 1.001 – 5.000 abitanti.

La popolazione residente in Basilicata, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 530.004 unità, lo 0,9% della popolazione nazionale.

Di queste, 27.060 persone (il 5,1% dei residenti in Basilicata) sono di cittadinanza straniera (9,1% a livello nazionale), con valori provinciali dell’incidenza sul totale della popolazione compresi tra il 7,2% di Matera e il 3,9% di Potenza.

La popolazione femminile residente in Basilicata supera quella maschile (50,5% di donne) mentre nella popolazione straniera prevale la componente maschile (55,4%).

Poco meno di due terzi della popolazione risiede nella provincia di Potenza (64,3%) che conta 340.909 abitanti, poco più di un terzo (35,7%) nella provincia di Matera, con quasi 200mila residenti.

La componente straniera è quasi equamente ripartita tra le due province registrando, rispettivamente, il 50,5% a Matera e il 49,5% a Potenza.