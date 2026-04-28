Una “Stazione di Posta – Centro Servizi di Potenza” in questa zona. L’inaugurazione

L’Assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della ‘Stazione di Posta – Centro Servizi di Potenza’, nel quartiere Malvaccaro, realizzata nell’ambito del Progetto “Stazioni di Posta” finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) esprimendo viva soddisfazione.

Dichiara l’assessore Latronico:

“Con l’apertura di questo nuovo presidio viene concretamente rafforzata la rete dei servizi di prossimità e di pubblica utilità, portando risposte integrate direttamente nei territori e accanto alle persone.

Le Stazioni di Posta rappresentano un modello innovativo di welfare di comunità, capace di intercettare i bisogni e accompagnare chi vive condizioni di difficoltà e di marginalità sociale“.

Il Centro Servizi di Potenza si inserisce in una rete più ampia che coinvolge diversi comuni del territorio, con l’obiettivo di garantire accoglienza, orientamento e supporto personalizzato.

Prosegue Latronico:

“Parliamo di luoghi aperti e accessibili in cui si costruiscono percorsi di inclusione e accompagnamento. Un punto di riferimento concreto per cittadini e famiglie”.

L’Assessore sottolinea inoltre il valore della collaborazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore:

“La sinergia tra enti locali e realtà sociali rappresenta un elemento decisivo per assicurare qualità, continuità ed efficacia degli interventi. Un concetto di rete multilivello per costruire una comunità più coesa e solidale.

Investire nella prossimità significa ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini, prevenire situazioni di disagio e promuovere dignità e inclusione.

È questa la direzione che stiamo portando avanti con determinazione grazie alle opportunità offerte dal PNRR”.