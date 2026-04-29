Il Gruppo Lucano entra nell’Organismo Direttivo nazionale: il volontariato di protezione civile lucano sempre più protagonista

Il presidente nazionale del Gruppo Lucano di Protezione Civile, Pierluigi Martoccia, è stato eletto nell’Organismo Direttivo della Commissione Nazionale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

Martoccia è risultato il candidato con il maggior numero di preferenze nella propria categoria al termine dei lavori in corso di svolgimento presso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, dove è presente anche il delegato del Gruppo Lucano, Giuseppe Muscatello.

“E’ un risultato di grande valore – evidenzia il vicepresidente del Gruppo Lucano, Giuseppe Iannarella in relazione alla nomina di Martoccia – che rappresenta il riconoscimento del lavoro portato avanti in questi anni da tutto il nostro Gruppo, della credibilità costruita nel tempo e della capacità di essere punto di riferimento a livello nazionale.

Si tratta di un traguardo che vogliamo condividere con i presidenti di ogni singola sede, perché nasce da un percorso collettivo e da un impegno comune.

Questo passaggio rafforza la nostra presenza nei processi nazionali e ci responsabilizza ulteriormente nel rappresentare, con serietà e competenza, il sistema che esprimiamo. Al nostro presidente Pierluigi rivolgo, anche a nome del Consiglio Direttivo, i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico, con l’auspicio che possa rappresentare un ulteriore momento di crescita per tutto il nostro Gruppo”.

Il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile è stato costituito in attuazione dell’articolo 42 del Codice di Protezione Civile nel luglio del 2019 in luogo della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.

Il Comitato svolge la sua attività a titolo gratuito e dura in carica tre anni ed è composto da due commissioni: una nazionale, composta da un volontario rappresentante per ognuno dei soggetti iscritti nell’elenco centrale del volontariato e una territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascuno degli elenchi territoriali del volontariato.

Il Comitato svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile, promuovendo al contempo il raccordo con le altre componenti e strutture operative. Esprime, inoltre, parere in merito alle direttive proposte dal Capo del Dipartimento in materia di volontariato.

Il Comitato si riunisce presso il Dipartimento nazionale almeno tre volte l’anno e comunque ogni volta che sia ritenuto necessario.