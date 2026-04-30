Balvano accoglie la teca contenente le reliquie di San Gerardo Maiella, patrono della Basilicata. Ecco le foto

Commozione e preghiera a Balvano.
La comunità ha accolto, con la partecipazione di tanti fedeli, la teca contenente le reliquie di San Gerardo Maiella, patrono della Basilicata e dei giovani lucani.
Un momento intenso e carico di emozione, che resterà impresso nella memoria della nostra comunità.
L’amministrazione comunale ringrazia il Maresciallo Gerardo Grossi e l’Arma dei Carabinieri, le associazioni, il Comitato Feste Balvano 2026, la CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI BALVANO, la Pro loco Balvano e l’Associazione Protezione Civile Balvano per la loro presenza.
Viva San Gerardo!
Ecco le foto.