La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo per il girone di ritorno della fase play-out. In bocca al lupo ragazze!

La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo Giovedì sera alle 20:15 alla Caizzo per il girone di ritorno della fase play-out.

Per le rossoblù di coach Marco Orlando la gara contro Todis Pastena vale un match Point per la salvezza e per mettere in cascina la permanenza in Serie C con largo anticipo rispetto alla fine della stagione.

Il secondo posto nel girone G con 11 punti all’attivo e un vantaggio di +11 sull’ultima classificata rappresentano una garanzia per la salvezza.

Una gara che andrebbe a rendere gloria ad una formazione che tanto si è spesa nel corso della stagione e che può chiudere con ampio margine gli obiettivi stagionali.

Ha dichiarato alla vigilia coach Marco Orlando:

“Alla Caizzo ci attende quella che di fatto è la nostra ‘finale’, affrontiamo il Pastena con l’obiettivo di prenderci quei punti che mancano per la salvezza quasi aritmetica in attesa dei risultati delle altre compagini) con ben quattro giornate di anticipo.

Alle ragazze chiedo un ultimo sforzo di cuore e testa: regaliamoci questa festa e trasformiamo i sacrifici di un anno in pura soddisfazione”.

Nella gara di andata, la prima dei play-out, la Pm Gruppo Macchia uscì sconfitta per 3-1 ma dopo quel ko la squadra ha ritrovato la solita brillantezza.

Continua coach Orlando:

“La gara di andata è stata la nostra unica battuta d’arresto in un girone fin qui brillante, una partita approcciata male che ci deve servire da lezione e da stimolo per non abbassare la guardia.

Veniamo da una stagione lunghissima, segnata da sacrifici, problemi tecnici e una stanchezza fisica e mentale che inizia a farsi sentire, ma il traguardo è lì a un passo.

Ci eravamo prefissati due grandi obiettivi stagionali: la Coppa Basilicata, che abbiamo già messo in bacheca con merito, e il mantenimento della categoria.

Conclude il tecnico rossoblù:

“Vincere significherebbe praticamente completare l’opera, onorare le richieste della società e mettere un tassello quasi definitivo per garantire per un altro anno ancora il prestigio della Serie C femminile alla città di Potenza e a tutta la Regione Basilicata”.

Intanto Lunedì sera la Pm Gruppo Macchia è scesa in campo per la fase di qualificazione alla Supercoppa del Sud.

Ad accedere alla Final Four che si giocherà in Puglia è la Lavinia Group Trani che alla Caizzo si è imposta per 3-0 sulle rossoblù facendo prevalere la propria forza dimostrata anche dal percorso netto nella Serie C pugliese e da un roster formato da giocatrici che hanno disputato anche la Serie B.

Una sconfitta che non rovina la stagione comunque positiva della Pm Gruppo Macchia.