Una speciale fiaccolata a San Severino Lucano: “Un gesto simbolico di luce e speranza”

In occasione della Settimana Mondo Unito, iniziativa a livello internazionale promossa dal Movimento dei Focolari, il 2 maggio 2026 a San Severino Lucano (PZ) si terrà la Fiaccolata per la Pace dal titolo “Accendiamo il dialogo”, pensata per promuovere valori di pace, unità e dialogo tra le persone.

L’evento rappresenta un momento di incontro e riflessione aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza del dialogo come strumento fondamentale per la convivenza pacifica e la costruzione di relazioni autentiche.

La fiaccolata si svolgerà in un clima di raccoglimento e partecipazione, offrendo a tutti i presenti l’opportunità di condividere un gesto simbolico di luce e speranza.

I dettagli dell’evento:

Data: 2 maggio 2026,

Orario: ore 21:00,

Luogo dell’evento: San Severino Lucano (PZ)

Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e istituzioni a prendere parte all’iniziativa promossa e a contribuire alla diffusione di un messaggio di pace e dialogo.

Di seguito la locandina con i dettagli.