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Meteo Potenza: breve maltempo e calo temperature, ma il Primo Maggio migliora. Ecco le previsioni

29 Aprile 2026

Fine settimana col bel tempo su Potenza.

Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 30 Aprile, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 8°C.

Venerdì 1 Maggio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.