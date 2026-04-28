Ad Avigliano cresce l’attesa per la festa della Madonna delle Grazie. I dettagli

Ad Avigliano cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.
Il 1° maggio torna la festa della Madonna delle Grazie, un momento che ogni anno unisce fede, tradizione e partecipazione.
Nei giorni che precedono la ricorrenza, il paese si prepara con discrezione e devozione, in un clima di attesa che coinvolge famiglie e generazioni.
Come da tradizione, la Madonna lascerà il suo Santuario per raggiungere il centro abitato, accolta dalla comunità con raccoglimento ed emozione.
La sua presenza accompagnerà la vita del paese per un mese intero, prima del ritorno al Santuario, in un percorso che si rinnova nel tempo e nella memoria collettiva.
Un appuntamento che rappresenta non solo una celebrazione religiosa, ma anche un segno profondo di identità e appartenenza.