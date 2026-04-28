Tradizione cerealicola in chiave digitale: i ragazzi dell’Alberghiero di Potenza presentano il progetto DNArca

La tradizione cerealicola della Basilicata trova una nuova espressione nell’era digitale grazie a DNArca, il progetto innovativo ideato dagli studenti dell’indirizzo Alberghiero di Potenza.
Il progetto DNArca nasce con l’obiettivo di preservare e valorizzare l’immenso patrimonio cerealicolo della Basilicata. Attraverso un’innovativa piattaforma mobile, DNArca si propone come il punto di incontro tra ricerca scientifica, biodiversità e arte culinaria, riportando al centro dell’attenzione cinque varietà storiche del territorio: Saragolla, Carosella, Senatore Cappelli, Maiorca e Risciola.
Il valore aggiunto di DNArca risiede nell’approccio scientifico con cui è stato analizzato ogni singolo grano.
Attraverso la tecnica dell’elettroforesi su gel di poliacrilammide (SDS-PAGE), è stato possibile mappare l’identità biochimica delle varietà, creando veri e propri “passaporti molecolari”.
Questo studio, condotto con rigore accademico, ha permesso di delineare:
-Impronte molecolari: Per certificare l’autenticità e la tracciabilità delle materie prime.
Profili proteici: Dati essenziali per comprendere la digeribilità e le proprietà tecniche di ciascuna farina.
-Analisi nutrizionale: Un quadro preciso dei benefici offerti da ogni varietà, fondamentale per un’alimentazione consapevole.
L’App DNArca, sviluppata per essere uno strumento pratico per professionisti e appassionati, offre un ecosistema completo:
-Brochure multimediali: Schede dettagliate arricchite da video dedicati che raccontano la storia e la lavorazione di ogni grano.
-Ricettario d’Autore: Abbinamenti culinari studiati per valorizzare le caratteristiche reologiche di ogni varietà.
-Hub di settore: Una finestra privilegiata su conferenze, workshop ed eventi, che permette di rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo agroalimentare.
Il progetto è una finestra aperta sul futuro della biodiversità lucana.
Gli alunni invitano tutti gli interessati — dal settore Horeca ai semplici appassionati — a unirsi a questa realtà dinamica e in costante crescita.