Basilicata: arrestati 3 uomini dai Carabinieri! Ecco cosa nascondevano in auto

I Carabinieri della Compagnia di Policoro, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati alla repressione dei reati contro il patrimonio ed in materia di armi, hanno arrestato tre persone, nella flagranza dei reati di detenzione, porto illegale di armi e ricettazione.

Durante un controllo alla circolazione stradale, alla periferia di Policoro, l’Aliquota Radiomobile dell’Arma ha intimato l’ALT ad un Suv con a bordo tre uomini.

Nel corso dell’attività di perquisizione, i tre sono stati sorpresi in possesso di diverse armi bianche, strumenti atti ad offendere ed una pistola calibro sette e sessantacinque con ventisette cartucce, tutto occultato nell’autovettura.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che la pistola era stata rubata nel 2022 in provincia di Latina.

Dopo le formalità di rito, i tre arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi.

Nel corso della successiva udienza di convalida, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, previa convalida degli arresti, ha disposto per uno di loro l’applicazione degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico in Roma e la scarcerazione per gli altri due residenti nelle province di Matera e Cosenza.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.