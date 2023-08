A Pignola in scena “Not(t)e d’Estate”, un evento ricco di arte e musica. Il programma

Saranno i ragazzi dell’associazione giovanile “Young Minds – Events&Co.” a chiudere le serate estive in Piazza a Pignola quando, in data Domenica 27 Agosto 2023 in Piazza Risorgimento, andrà in scena “Not(t)e d’Estate”, un evento ricco di arte e musica.

A partire dalle ore 18:00, lungo Via Marconi, si aprirà il Mercatino degli Artigiani e dei Produttori.

Alle ore 19:00, nella Corte Interna del prestigioso Palazzo Marsico, seguirà il Concerto “All’Opera Ensamble – La Potenza della Lirica”, organizzato in collaborazione con “Orchestra Ensamble Choir – Musica Maggiore”.

Alle 21:30, in Piazza Risorgimento, prenderà il via l’intenso spettacolo di varietà, condotto da Gerardo, il giovane lucano approdato tra i forni di Bake Off Italia 9, che vedrà in scaletta l’artista Miriam Ladik, le coreografie dell’ASD “Il Cigno” di Potenza, brani estratti da vari musical della Compagnia Teatrale “InCanto”e il Coro di bambini “L’ottava Nota”, guidato da Donatella Abbandonato e Rosanna Parente, che presenteranno uno spettacolo innovativo e inclusivo.

Con il superospite della serata, l’organizzazione promette non solo musica ma anche comicità: infatti, dopo il grande successo a “Tu Si Que Vales”, salirà sul palco il comico lucano Dino Paradiso.

Così Danilo Logiodice, presidente dell’associazione:

“Crediamo fortemente che ogni forma d’arte vada valorizzata: tale convinzione è nel DNA della nostra associazione.

È arrivato il momento in cui i giovani devono essere protagonisti del futuro e noi dell’associazione Young Minds, stiamo offrendo tutto il nostro entusiasmo per dare il nostro contributo alla crescita della comunità pignolese.

Con passione e leggerezza, porteremo in scena una serata di varietà, pensata per tutti, dalle famiglie ai giovani“.

Durante il corso della serata verrà anche consegnato il premio “Giovane Pignolese dell’Anno” a diversi ragazzi che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti nell’ambito lavorativo e culturale.

Dunque non resta che segnare in agenda questo appuntamento a cui non si può assolutamente mancare.

Di seguito la locandina con i dettagli.

