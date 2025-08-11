A Potenza e provincia Musei aperti a Ferragosto! Ecco tutti gli orari

Anche a 𝒇𝒆𝒓𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒐 i Musei e Parchi Archeologici resteranno fruibili per l’intera giornata secondo le consuete modalità!
Qui tutti gli orari
GRUMENTO
Museo Archeologico | 08:30 – 19:30
Parco Archeologico | 09:00 – 18:30
METAPONTO
Parco Area Urbana | 08:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)
Tavole Palatine | 08:30 – 19:30
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
MURO LUCANO
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00
POLICORO
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30)
Parco Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)
POTENZA
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00
TRICARICO
Museo Palazzo Ducale | 10:00 – 16:00