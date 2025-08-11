Cede il viadotto Tiera, Sindaco di Potenza: “Ufficialmente al via i lavori per la realizzazione della bretella stradale che collegherà le frazioni attualmente isolate”. Le ultime notizie

Intervento urgente nella giornata di ieri dei Vigili del fuoco su un viadotto del vecchio tracciato Potenza Tiera che porta verso Melfi.
Un pilone ha ceduto mettendo a rischio anche la linea ferroviaria per Foggia che passa sotto il ponte e che per questo e’ stata sospesa.
Queste le ultime notizie, come fa sapere il Sindaco di Potenza:
“Dopo il sopralluogo effettuato ieri sera sul posto e la riunione operativa di stamattina con i tecnici, posso comunicare che da domani partiranno ufficialmente i lavori per la realizzazione della bretella stradale che collegherà le frazioni attualmente isolate.
Stiamo lavorando senza sosta per ripristinare al più presto i collegamenti viari e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.
Per qualsiasi esigenza la Protezione Civile è a disposizione dei cittadini”.