A Potenza i gomitoli diventano doni di questa Associazione: oltre 100 i cappellini fatti mano per i pazienti oncologici

L’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno invita la stampa alla sesta edizione del progetto solidale “Coccole di Lana”, nato da un’idea della presidente Rita Marsico, per trasformare gomitoli, tempo e amore in un gesto concreto di vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità.

Mercoledì 10 dicembre alle ore 12.30 presso il Palazzo dell’Accoglienza dell’AOR San Carlo di Potenza, le volontarie dell’associazione doneranno oltre 100 cappellini fatti a mano, realizzati con materiali pensati per rispettare la pelle sensibile, destinati ai pazienti oncologici in cura nel nosocomio, offrendo un abbraccio simbolico e reale a chi affronta percorsi complessi, come la terapia chemioterapica.

Inoltre, verranno donati 50 cappellini e copertine per bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica, e 40 cappellini dedicati ai reparti Tin e Neonatologia, dove un piccolo gesto può rendere più accogliente e delicato il percorso dei neonati prematuri.

La consegna vedrà la presenza di importanti figure istituzionali: Marika Padula, Garante per le persone con disabilità; Rossana Mignoli, Garante per l’infanzia e l’adolescenza; Tiziana Silletti, Garante per i detenuti, le vittime di reati, la salute e gli anziani.

La loro partecipazione rappresenterà un riconoscimento significativo al valore sociale del progetto e alla sua missione di tutela e supporto delle persone più fragili.

“Ogni punto di maglia racconta una storia d’amore.

Il lavoro delle nostre associate è un dono che scalda, una carezza che sostiene. La solidarietà si intreccia proprio come la lana: un filo dopo l’altro, insieme” – ha dichiarato Rita Marsico, presidente dell’associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno.