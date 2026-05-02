Potenza, in provincia addio all’Appuntato Scelto Giuseppe, scomparso a soli 46 anni: questo il cordoglio

L’Amministrazione Comunale di Venosa esprime profondo dolore e sincera vicinanza per l’improvvisa scomparsa dell’Appuntato Scelto Giuseppe Perria, venuto a mancare all’età di soli 46 anni:

“Una notizia che colpisce duramente l’intera comunità, lasciando un senso di grande tristezza e sgomento. Giuseppe è stato un servitore dello Stato stimato e rispettato, punto di riferimento per l’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Venosa, ma soprattutto un uomo di valori, un marito e un padre amorevole di cinque figli.

Il Comune di Venosa desidera inoltre sottolineare il forte e costante rapporto di collaborazione istituzionale con il Comando dei Carabinieri di Venosa, fondato su valori condivisi di legalità, sicurezza e servizio alla comunità.

In questo momento di dolore, tale legame si fa ancora più saldo, nel ricordo di un uomo che ha incarnato pienamente questi principi.

In questo momento così doloroso, l’Amministrazione si stringe con affetto alla sua famiglia, ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Il suo ricordo resterà vivo nella memoria della nostra comunità.

I funerali si terranno il giorno 2 maggio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa di San Michele a Minervino Murge (Piazza Gramsci).

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e un abbraccio sincero da parte di tutta la cittadinanza”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.