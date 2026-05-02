Potenza si tinge di rosa: tutto pronto per il grande arrivo del Giro d’Italia! Ecco il percorso

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.
Mercoledì 13 maggio 2026, Potenza tornerà a essere il cuore pulsante del ciclismo internazionale, ospitando l’arrivo della quinta tappa della 109esima edizione del Giro d’Italia, la Praia a Mare – Potenza.
Dopo la partenza dalla Calabria e un percorso lungo 203 chilometri che metterà a dura prova i corridori con un dislivello di 4.100 metri, la carovana rosa farà il suo ingresso nel capoluogo lucano.
A rendere la giornata ancora più speciale per la città è la scelta di un traguardo inedito: la volata finale si disputerà infatti su Viale dell’Unicef, una novità annunciata dal sindaco Vincenzo Telesca per favorire uno spettacolare arrivo in velocità.
L’adrenalina salirà con l’ingresso in città, che vedrà il gruppo affrontare un circuito urbano denso di passaggi cruciali prima di tagliare il traguardo.
Ecco le strade coinvolte nel finale:
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Via Vineola
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Innesto SP5 su SS92 Via Rifreddo
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Viale Basento
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Rampa Nodo Complesso
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Via Nicola Vaccaro (presso Ingresso Stazione FAL Gallitello)
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Rotatoria Via del Gallitello
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Via degli Oleandri
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Via Nicola Vaccaro
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Piazza Vittorio Emanuele II
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Corso Garibaldi
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Viale Marconi
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Rampa di accesso Viadotto dell’Industria
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Via Nicola Vaccaro
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Viale dell’Unicef (ARRIVO)
Per accogliere al meglio la corsa e garantire la massima sicurezza, il Comune di Potenza ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata del 13 maggio.
L’Amministrazione invita i cittadini a prestare massima attenzione alla viabilità, che subirà inevitabili variazioni lungo le arterie interessate per permettere il regolare svolgimento della gara.
Sarà un mercoledì di grande sport, che conferma ancora una volta il legame speciale tra Potenza e la Corsa Rosa, pronta a regalare emozioni uniche agli appassionati e a tutto il territorio lucano.