Città in Fiore accende Potenza e mette la Basilicata al centro di un weekend di comunità

Ha preso il via questa mattina, alle ore 12:00, la dodicesima edizione di “Città in Fiore”.

Il tradizionale taglio del nastro in Piazza Matteotti ha inaugurato ufficialmente la tre giorni promossa dalla Pro Loco di Potenza, un evento che per tutto il weekend trasforma il centro storico in un laboratorio urbano a cielo aperto dedicato alla natura, alla memoria e alla condivisione.

All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e l’Assessore alla Cultura, Roberto Falotico, accolti da una nutrita partecipazione di pubblico.

I cittadini hanno potuto ammirare i primi allestimenti di gerani, margherite e piante di stagione che colorano il selciato, dando un caloroso benvenuto al Maggio Potentino.

“Città in Fiore” non è solo una mostra mercato, ma un vero e proprio atto d’amore verso la città. Da ben dodici anni, questa manifestazione rappresenta un’occasione unica di rigenerazione urbana e sociale, capace di trasformare il grigiore del selciato in un’esplosione di colori e profumi, e di stimolare un senso di appartenenza che va oltre il singolo evento.

Dietro questo risultato c’è il lavoro instancabile e appassionato della Pro Loco di Potenza e dei suoi volontari.

Per dodici edizioni consecutive, queste persone hanno dedicato il proprio tempo e le proprie energie per curare ogni singolo dettaglio, dimostrando quanto sia forte il desiderio di fare rete.

Sono loro il vero motore dell’iniziativa: cittadini al servizio di altri cittadini, capaci di creare ogni anno un’atmosfera di accoglienza e di festa in grado di unire le generazioni e di farci sentire, tutti insieme, parte di una comunità viva e accogliente.

Il neo presidente della Pro Loco, Mario Trillo, ha voluto rimarcare proprio questo aspetto, unendo il senso di continuità con il ricordo di chi ha fatto nascere l’evento:

«Vedere la piazza così viva è il segnale più bello che potessimo ricevere. Questa XII edizione vuole essere un inno alla gentilezza e al ritrovarsi. Il nostro pensiero non può che andare ad Antonio, Antonietta e Vincenzo, che ci hanno insegnato la cura per la nostra città: il loro spirito è qui, nei colori di questi fiori e nell’energia dei nostri volontari che da ben dodici anni rendono possibile tutto questo. Il loro lavoro è un’eredità preziosa che continuiamo a coltivare giorno dopo giorno».

L’Assessore alla Cultura, Roberto Falotico, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il ruolo strategico degli spazi culturali della città: “Città in fiore è ormai un appuntamento irrinunciabile nel nostro Maggio Potentino.

Come Amministrazione comunale, sosteniamo con convinzione questa manifestazione perché va oltre il pur pregevole allestimento floreale: è un’autentica operazione di rigenerazione urbana e sociale.

I nostri contenitori culturali, come la Galleria Civica che ospiterà gli incontri, non sono concepiti come luoghi chiusi o punti di arrivo, ma come spazi di partenza aperti e vivi per l’intera comunità. Il centro storico ha bisogno di iniziative che creino rete tra pubblico e privato, dimostrando come la cultura della cura e della bellezza possa diventare un collante straordinario per il nostro territorio”.

La manifestazione entrerà nel vivo questo pomeriggio con le attività pratiche:

Ore 17:30 – “La Primavera sul balcone”: Consigli pratici e idee per trasformare gli spazi domestici e i balconi in piccoli angoli fioriti.

Solidarietà e impegno per il weekend

Anche in questa prima giornata è stata ribadita la vicinanza della manifestazione al sociale: negli stand è possibile sostenere la Fondazione Alessandra Bisceglia – W Ale, unendo la bellezza dei fiori alla ricerca medica pediatrica.

L’evento proseguirà domani, sabato 2 maggio, con il momento istituzionale e di riflessione delle ore 18:30 presso la Galleria Civica (“Ritrovarsi sempre”), che culminerà con la sfilata dedicata alla lotta contro il femminicidio.