A Maratea il forum internazionale sulla fotonica: la città al centro del dialogo tra Cina e Italia

La Città di Maratea ospita fino al 5 maggio la quinta edizione del “Light Sino-Italian Photonics Forum”, evento accademico internazionale di alto livello inserito nella serie “Light Conference”.

Il forum riunisce ricercatori ed esponenti dell’industria provenienti da Cina e Italia con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nella scienza fotonica, sotto il tema “Light Connects Innovation, Cooperation Illuminates the Future”.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto scientifico e di scambio di conoscenze, e contribuisce al contempo, alla valorizzazione del territorio di Maratea, a conferma della propria vocazione all’accoglienza e al turismo internazionale, offrendo ai partecipanti anche la possibilità di vivere esperienze legate alle eccellenze locali, tra natura, cultura, enogastronomia e tradizioni.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato l’assessore al Turismo Mariastella Gambardella, che, dopo i saluti istituzionali, ha posto l’accento sul valore strategico dell’iniziativa e del segmento congressuale per la Città, evidenziandone il ruolo strategico nella destagionalizzazione dei flussi turistici e nella promozione internazionale della destinazione.