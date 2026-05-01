Potenza: visite gratuite per i cittadini. Ecco come prenotare

Nell’ambito del progetto “Il viaggio di ANT tra assistenza e prevenzione”, realizzato con il co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso n. 2/2024), Fondazione ANT Franco Pannuti – ETS porta a Potenza nuove giornate di prevenzione oncologica gratuita.
Da lunedì 4 maggio alle ore 10 aprono le prenotazioni per accedere alle visite del Bus della Prevenzione ANT.
Un servizio che rende concreta una sanità di prossimità capace di arrivare nei territori e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla prevenzione.
Un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute grazie all’Ambulatorio Mobile – Bus della Prevenzione ANT, che farà tappa a Potenza con due progetti dedicati:
Progetto Mammella:
- presso via Unità d’Italia – di fronte Parco Europa Unita;
- 12 e 13 maggio 2026;
- 32 visite gratuite per la prevenzione dei tumori mammari.
Progetto Tiroide:
- presso viale Dante – di fronte al Charity Point ANT;
- 14 e 15 maggio 2026;
- 48 ecografie gratuite per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei;
- Orari visite: 9:00–13:00 | 14:00–18:00.
Le visite sono riservate ai cittadini di Potenza e provincia
Prenotazione online (fino a esaurimento posti): https://ant.it/cosa…/prevenzione/registrazione-visite/
La prevenzione salva la vita!
Di seguito le locandine con i dettagli.