A Potenza il progetto per prevenire le truffe ai nostri anziani: i dettagli

Si terrà giovedì 10 Agosto 2023 alle ore 11:00, nella sede dell’Auser Basilicata in via Tirreno a Potenza, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Non da Soli’.

A comunicarlo Fernando Picerno, assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza.

“Il Piano Sociale di Zona 2022 – 2024 dell’Ambito territoriale sociale della Città di Potenza prevede, – spiega l’assessore Picerno – tra i suoi obiettivi strategici, anche lo sviluppo di un welfare generativo e comunitario in grado di rigenerare le risorse disponibili e promuovere strategie di prevenzione, responsabilizzando attori e beneficiari del sistema, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività.

Da tale impulso è nata la proposta progettuale ‘Non da Soli’ da attuarsi in coprogettazione con l’ATS ‘Network 6.0’, a valere sul Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani del Ministero dell’Interno per l’annualità 2022/2023, candidata dal comune di Potenza e approvata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si tratta di una serie di azioni di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione e il contrasto di truffe e raggiri, finalizzate ad accrescere l’attenzione nella popolazione riguardo al problema e per incentivare l’adozione di misure di autotutela.

Crediamo molto nei presupposti di questo progetto – prosegue l’assessore Picerno – per garantire la sicurezza sociale dei nostri anziani che, essendo persone spesso vulnerabili, possono diventare facilmente, loro malgrado, protagoniste di episodi di cronaca.

Sono certo che questa articolata iniziativa, anche grazie alla collaborazione con i soggetti del terzo settore, riuscirà nell’intento di contrastare concretamente il fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, che colpisce una parte importante della realtà cittadina”.

Interverranno alla conferenza stampa: il Sindaco di Potenza Mario Guarente, l’assessore Picerno, il dirigente dell’Unità di Direzione dei Servizi alla Persona, Giuseppe Romaniello, la Coordinatrice tecnica dell’Ufficio di Piano, Marilene Ambroselli e i referenti dell’ATS ‘Network 6.0’.a

