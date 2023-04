A Potenza una mostra inedita: dieci artiste lucane raccontano sulle tele dieci scrittrici e poetesse della Basilicata! Ecco i dettagli

“Le Donne della Letteratura lucana” è il titolo della mostra d’arte contemporanea organizzata dal Circolo culturale Gocce d’Autore per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

Dieci artiste lucane raccontano sulle tele dieci scrittrici e poetesse della Basilicata in un progetto inedito che unisce i linguaggi nella loro diversità.

Dalla poesia alla prosa per giungere all’espressione dell’arte nelle sue varie forme al fine di proseguire quella narrazione di cui sono state e sono protagoniste.

Voci che si sono imposte in quel panorama letterario lucano caratterizzato da una forte connotazione maschile, seppur minoritarie.

Aurora Sanseverino, Isabella Morra, Laura Battista, Carolina Rispoli, Donata Doni, Maria Padula, Gina Labriola, Beatrice Viggiani, Marcella Continanza e Giuliana Brescia sono le scrittici e poetesse alle cui opere si sono ispirate le artiste:

Luciana Ines Cammarota,

Maria Teresa Lopardo,

Rocchina Lepore,

Patrizia Ferrara,

Anna Giannico,

Lucia Bonitatibus,

Gabriella Bulfaro,

Katia Stain,

Sarah Di Iorio,

Ida Tricarico.

L’inaugurazione si terrà Domenica 23 Aprile alle 18:00 nella sede del Circolo culturale Gocce d’Autore in via Pisacane N. 5 a Potenza.

Al vernissage, dopo i saluti del Presidente del Circolo, Eva Bonitatibus, interverrà la professoressa Luciana Gallo Moles con una relazione dal titolo “Donne e Letteratura”.

I versi scelti dalle artiste saranno declamati dalla lettrice Anna Anastasio.

La mostra sarà visitabile fino al 29 Aprile tutti i pomeriggi dalle 18:00 alle 20:00.

Dal 3 Maggio le opere esposte incontreranno le opere letterarie custodite nel Polo Bibliotecario di Potenza.

Qui la mostra, organizzata in collaborazione con il Polo Bibliotecario, resterà in esposizione fino al 31 Maggio p.V. in occasione della campagna del “Maggio dei libri”.

Ecco la locandina dell’evento.

