A San Severino Lucano e in questi altri Comuni registrato un buon tasso di inserimenti scolastici. I dettagli

L’inizio del nuovo anno scolastico è sempre un momento emozionante, importante, intenso per l’intera comunità scolastica e per tutta la società.

La scuola, accanto ed insieme alle famiglie, deve soddisfare la voglia di socializzazione, di apprendimento, di conoscenza, di sperimentazione degli alunni e, allo stesso tempo, stimolare l’aspirazione delle allieve e degli allievi a sognare, a cambiare, a credere in un mondo migliore e più giusto. In piccole realtà interne dove lo spopolamento demografico incide anche sul fattore scolastico rappresentano un valore aggiunto i progetti SAI.

La Cooperativa MEDIHOSPES, che da anni gestisce i progetti in diversi Comuni lucani, registra oggi un buon tasso di inserimenti scolastici.

Nel comune di San Severino Lucano, il 15 Settembre sono stati inseriti ben 6 minori, 4 alla Scuola dell’Infanzia, uno alla Scuola Primaria ed uno alla Scuola Secondaria di primo grado, nonché un ulteriore inserimento alla Scuola Secondaria di primo grado, grazie ad un nucleo familiare uscito dal progetto ma che vive stabilmente sul territorio di San Severino.

Per quanto concerne il Comune di Senise, l’equipe MEDIHOSPES ha accompagnato all’inserimento scolastico ben 3 minori, una all’Asilo Nido e due alla Scuola dell’infanzia.

Su Fardella, sono stati registrati ben 7 inserimenti scolastici, alla Scuola dell’Infanzia provenienti dal Progetto SAI ed altri 2 minori usciti dal Progetto, le cui famiglie si sono fermate stabilmente nel comune di Fardella.

Altri dati di inserimenti scolastici vengono registrati ad Agromonte, di Latronico, dove hanno iniziato la Scuola dell’Infanzia due minori accolti nel progetto SAI gestito dalla Cooperativa MEDIHOSPES.

Infine, a Lauria, ci sono ben 14 inserimenti scolastici, distribuiti tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di secondo grado, tra questi anche minori usciti dal progetto ma che vivono nel territorio di Lauria.

Accoglienza, integrazione ed inclusione sono i cardini del lavoro svolto dalle equipe della Cooperativa Medihospes, dati alla mano dimostrano quanto i progetti SAI rappresentino una ricchezza per i territori. Come dichiarato dal Vicepresidente della Cooperativa Medihospes, Marcello Cervone:

“le storie di ragazzi che provano a istruirsi, per garantirsi un futuro migliore, è la testimonianza di che cosa sia il diritto allo studio e all’istruzione per tutti i bambini e ragazzi del mondo, che hanno anche un identico diritto alla vita e alla ricerca di un mondo migliore”.

L’augurio che la Cooperativa MEDIHOSPES rivolge a tutti coloro che hanno iniziato, questa avventura scolastica, è che sia un anno ricco di nuove esperienze, di nuove amicizie, ma soprattutto che sia un percorso ricco di crescita, scoperte e soddisfazioni.