Potenza: affrontati temi cruciali che toccano da vicino il settore agricolo. I dettagli

Un importante incontro si è svolto a Potenza, nella sede regionale della Coldiretti della Basilicata, tra i dirigenti dell’associazione agricola e l’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello.

È stata l’occasione “per affrontare temi cruciali che toccano da vicino il settore agricolo legati all’ambiente, nonché la necessità di implementare gli incontri per comunicare con chiarezza e trasparenza le problematiche degli agricoltori e le attività dell’assessorato”.

Ha spiegato il presidente della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani:

Nel corso della riunione “sono state affrontate tutte le criticità del settore connesse al tema ambiente a partire dall’utilizzo della risorsa idrica e alla necessità si autorizzare nuovi pozzi per il prelievo di acqua”.

Si è discusso anche “dell’importanza e della necessità di una maggiore collaborazione istituzionale tra assessorati – ha aggiunto il vice presidente regionale della Coldiretti Basilicata, Pietro Bitonti – finalizzata a snellire, semplificare e velocizzare gli iter autorizzativi relativi ad importante progetti finalizzati, ad esempio, all’avanzamento del Pnrr”.

Dall’assessore regionale Mongiello, che ha definito “proficuo ed interessante” l’incontro dicendosi disponibile a riproporlo ogni qual volta sarà necessario, l’impegno a collaborare nell’interesse degli imprenditori agricoli e del comparto in generale.