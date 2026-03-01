A Sanremo il nostro giovane artista Chiello non conquista il podio: la #Basilicata ha comunque brillato sul palco più importante della musica italiana!

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, Chiello si è esibito come secondo cantante in gara con il brano “Ti penso sempre”.
Il giovane artista venosino è arrivato 25esimo alla finalissima di Sanremo.
A conquistare il podio Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga.
Questa la Classifica ufficiale Sanremo dal 1° al 30° posto:
1 – Sal Da Vinci – Per sempre sì (22,2%)
2 – Sayf – Tu mi piaci tanto (21,9%)
3 – Ditonellapiaga – Che fastidio! (20,6%)
4 – Arisa – Magica favola (18,9%)
5 – Fedez e Masini – Male necessario (16,4%)
6 – Nayt – Prima che
7 – Fulminacci – Stupida Sfortuna
8 – Ermal Meta- Stella stellina
9 – Serena Brancale – Qui con me
10 – Tommaso Paradiso – I romantici
11 – LDA e Aka7ven – Poesie clandestine
12 – Luché – Labirinto
13 – Bambole di Pezza – Resta Con me
14 – Levante – Sei tu
15 – J-Ax – Italia Starter Pack
16 – Tredici Pietro – Uomo che cade
17 – Samurai Jay – Ossessione
18 – Raf – Ora e per sempre
19 – Malika Ayane – Animali Notturni
20 – Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
21 – Maria Antonietta E Colombre – La felicità e basta
22 – Michele Bravi – Prima o poi
23 – Francesco Renga – Il meglio di me
24 – Patty Pravo – Opera
25 – Chiello – Ti penso sempre
26 – Elettra Lamborghini – Voilà
27 – Dargen D’Amico – AI AI
28 – Leo Gassmann – Naturale
29 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me
30 – Eddie Brock – Avvoltoi
Comunque tanta Lucania a Sanremo che ha visto la partecipazione di Chiello e Arisa.
La Basilicata ha sicuramente brillato sul palco più importante della musica italiana.
Auguriamo ai nostri artisti lucani un meritato successo commerciale.