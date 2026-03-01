A Sanremo il nostro giovane artista Chiello non conquista il podio: la #Basilicata ha comunque brillato sul palco più importante della musica italiana!

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, Chiello si è esibito come secondo cantante in gara con il brano “Ti penso sempre”.

Il giovane artista venosino è arrivato 25esimo alla finalissima di Sanremo.

A conquistare il podio Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga.

Questa la Classifica ufficiale Sanremo dal 1° al 30° posto:

1 – Sal Da Vinci – Per sempre sì (22,2%)

2 – Sayf – Tu mi piaci tanto (21,9%)

3 – Ditonellapiaga – Che fastidio! (20,6%)

4 – Arisa – Magica favola (18,9%)

5 – Fedez e Masini – Male necessario (16,4%)

6 – Nayt – Prima che

7 – Fulminacci – Stupida Sfortuna

8 – Ermal Meta- Stella stellina

9 – Serena Brancale – Qui con me

10 – Tommaso Paradiso – I romantici

11 – LDA e Aka7ven – Poesie clandestine

12 – Luché – Labirinto

13 – Bambole di Pezza – Resta Con me

14 – Levante – Sei tu

15 – J-Ax – Italia Starter Pack

16 – Tredici Pietro – Uomo che cade

17 – Samurai Jay – Ossessione

18 – Raf – Ora e per sempre

19 – Malika Ayane – Animali Notturni

20 – Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

21 – Maria Antonietta E Colombre – La felicità e basta

22 – Michele Bravi – Prima o poi

23 – Francesco Renga – Il meglio di me

24 – Patty Pravo – Opera

25 – Chiello – Ti penso sempre

26 – Elettra Lamborghini – Voilà

27 – Dargen D’Amico – AI AI

28 – Leo Gassmann – Naturale

29 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30 – Eddie Brock – Avvoltoi

Comunque tanta Lucania a Sanremo che ha visto la partecipazione di Chiello e Arisa.

La Basilicata ha sicuramente brillato sul palco più importante della musica italiana.

Auguriamo ai nostri artisti lucani un meritato successo commerciale.