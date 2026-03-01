A Potenza la peregrinato della Santa Spina proveniente dal Convento Cappuccino di Vietri di Potenza. Ecco le foto

L’Arcivescovo ha presieduto presso la Parrocchia del Rosario nel Rione Betlemme la messa in occasione della peregrinato della Santa Spina proveniente dal Convento Cappuccino di Vietri di Potenza.

Mons. Carbonaro ha invitato i fedeli a “lasciarsi ferire dalla Parola di Dio che in questo tempo di Quaresima invita ad ascoltare il Figlio, il cui volto coronato di luce e di sofferenza, rivela quanto Dio ami l’uomo e quanto l’uomo sia disposto a servirlo”.

La Sacra Spina venerata a Vietri di Potenza, custodita dai Frati Minori Cappuccini, fu affidata nel XVIII secolo a Padre Francesco De Sanctis.

Da sempre è al centro della devozione popolare, soprattutto nei Venerdì di Marzo e nei momenti di calamità.

Nel 1932 si verificò un prodigio: dalla reliquia sgorgò sangue, evento riconosciuto dall’autorità ecclesiastica e riportato anche dall’Osservatore Romano.

Nel 1938 il vescovo Mons. Giuseppe Maria Palatucci compose la preghiera alla Spina Santa, tuttora recitata.

Ecco le foto.