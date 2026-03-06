A Satriano di Lucania si può camminare tra opere d’arte di ceramica che ripropongono in dialetto, massime e detti antichi. Ecco le foto

L’ANCI Basilicata giorni fa ha ribadito il proprio sostegno al Centro Internazionale di Dialettologia (CID), impegnato nella ricerca, tutela e valorizzazione dei dialetti lucani.

“A tal proposito i Camminatori Amatoriali Satrianesi vogliono ricordare che dal settembre 2024 nel nucleo antico del borgo di Satriano di Lucania si può camminare tra opere d’arte di ceramica che ripropongono in dialetto, massime e detti antichi.

E’ stato infatti realizzato grazie alla condivisione tra i Camminatori Amatoriali Satrianesi e l’Amministrazione Comunale di Satriano di Lucania, un percorso di arte ceramica di circa 50 installazioni artistiche che ripropongono in dialetto, proverbi e detti antichi, un patrimonio immateriale che si tramanda di generazione in generazione.

Attraverso i detti, selezionati su oltre 100, si è voluto rinvigorire la “coscienza di appartenenza” all’identità Satrianese e nello stesso tempo, si è voluto contribuire alla valorizzazione del centro storico.

I volontari e camminatori, per la trascrizione corretta si sono avvalsi di un dizionario di dialetto locale curato proprio dalla Professoressa Patrizia Del Puente.

Da circa un anno e mezzo uno dei quartieri più vecchi ed affascinanti del paese, si arricchisce di un “racconto itinerante” che attraverso detti e disegni narra la storia e la cultura di un popolo.

Con questo progetto si sottolinea quanto sia importante preservare il dialetto, in quanto consente di comprendere meglio la storia linguistica del posto in cui si vive e permette di apprezzare il passaggio tra passato e presente.

Nelle installazioni artistiche, si “legge” chiaramente la cultura e la saggezza di un popolo rurale che nella sua semplicità è stato capace di cogliere le esperienze e i sacrifici della vita per donare ai propri figli una schermata utile per affrontare con consapevolezza e maggiore raziocinio il proprio futuro.

Pertanto oltre all’ANCI anche i Camminatori Amatoriali Satrianesi danno il sostegno, morale e “concreto” al Centro Internazionale di Dialettologia (CID)”.

Così scrivono in una nota i Camminatori Amatoriali Satrianesi.

Ecco alcune foto del centro storico abbellito con i proverbi antichi.