Acquedotto lucano a Tito per discutere della nuova rete idrica, del potenziamento del depuratore cittadino e di queste altre questioni

Questa mattina abbiamo ricevuto la gradita visita del nuovo Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Renna.
Così annuncia il sindaco di Tito Fabio Laurino che spiega:
“Tante le questioni sul tavolo, a partire dalla necessità di una nuova governance, anche legate al nostro territorio.
La necessità di rifacimento della rete idrica, per cui verrà sottoscritto un apposito protocollo di coordinamento tra Comune e Acquedotto Lucano per prevedere interventi puntuali in accordo a progettualità che abbiamo già in essere.
Il progetto di separazione delle acque bianche e delle acque nere che, ci auguriamo, venga inserito nella nuova programmazione FSC della Regione Basilicata.
Le attività necessarie da svolgere nel S.I.N. di Tito per arginare l’eventuale interferenza tra rete fognaria e contaminazione.
Il potenziamento del depuratore cittadino, i cui lavori sono già conclusi, che ha restituito alla cittadinanza un’infrastruttura strategica ambientale.
E’ stato un confronto franco con la consapevolezza di dover recuperare un rapporto di fiducia con la cittadinanza, incrinatosi nel periodo di emergenza idrica, attraverso azioni e interventi che abbiano ricadute dirette sul miglioramento del servizio”.