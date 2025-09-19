A Vietri di Potenza il Parco del Carmelo al Santuario del Carmine. Il progetto

Al via il progetto del nuovo Parco del Carmelo di Vietri di Potenza per cui, in questi giorni, è stata avviata la fase di appalto.
Nel centro abitato, intorno al nostro storico Santuario del Carmine, sorgerà questa nuova area verde ed attrezzata, comprensiva di nuovi arredi, illuminazione, essenze autoctone, attrezzature per bambini ecc.
L’intervento prevede anche un percorso pedonale di valenza naturalistica, attrezzato e arredato, teso a ripristinare le tracce di antichi percorsi a monte della chiesa.
Lo stesso tracciato garantirà, tra l’altro, un collegamento diretto con la nuova Passeggiata del Tracciolino.
Un nuovo investimento di circa 500.000 euro (finanziato dalla Regione Basilicata mediante la misura dell’FSC – Area Tematica “05. Ambiente e risorse naturali”) che favorirà l’accessibilità e la fruizione di aree a valenza storica come quelle circostanti il Santuario del Carmine.
Così l’Amministrazione:
“Continuiamo a lavorare per creare nuove aree attrezzate all’aperto, al fine di migliorare la vivibilità dei nostri spazi urbani e, contestualmente, “raccontare la storia” della nostra Comunità”.