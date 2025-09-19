ULTIME NEWS

Basilicata: Luciano, giovanissimo cantante, ha superato le audizioni di X Factor! In bocca al lupo

19 Settembre 2025

X Factor 2025, tra i talenti più giovani che si sono presentati alle audition c’è Luciano Dattoli, 16enne di Matera.

Alle audition di X Factor 2025 si presenta con semplicità: “Canto e suono e mi piace tanto…”.

Sul palco propone, come si apprende da allmusicitalia, una versione acustica di Dakota degli Stereophonics, accompagnandosi alla chitarra.

Il timbro interessante conquista i giudici.

Il verdetto finale è unanime: quattro sì per Luciano Dattoli, che passa così alla fase successiva del programma.

In bocca al lupo!