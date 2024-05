Achille Lauro in concerto a Potenza! Ecco quando

Il concerto di Achille Lauro per “Achille Lauro Summer Fest – A rave before l’Iliade” nell’ambito di Oversound Music Festival, è previsto per Lunedì 15 luglio 2024 alle ore 21:00 presso lo stadio Viviani di Potenza.

Classe 1990, il rapper romano Achille Lauro viene sin da subito notato ed elogiato dalla scena rap nazionale e già con il primo mixtape “Barabba” (2013) regala una perla che resta pietra miliare e capostipite dell’underground.

Affiancato dal suo team di Beatmaker tra cui Boss Doms, Banf, Frenetik & Orang3, 3D, Dogslife, si distingue grazie alle nuove sonorità dettate da produttori all’avanguardia e dal suo metodo di scrittura distante e innovativo rispetto ai metodi più classici.

Collabora sin dall’inizio con diverse etichette indipendenti e vanta collaborazioni con tutti gli artisti più affermati nel panorama hip hop romano e italiano, fino all’incontro con Marracash e il suo socio Shablo che lo porterà alla firma con il management Roccia Music, creato dagli stessi. Con loro pubblica la sua prima raccolta di brani su produzioni inedite “Achille Idol – Immortale” (2014), l’ep “Young Crazy” (2015) e il suo primo album solista “Dio C’è” (2015).

Nell’estate del 2016 Achille Lauro diventa imprenditore di se stesso, fondando insieme a Dj Pitch8 il collettivo No Face e, da questo momento, trasferisce la sua residenza a Milano.

L’11 novembre 2016 esce “Ragazzi Madre”, secondo step del suo percorso da solista: esprime pianamente la sua identità artistica, la sua ricerca e la sua capacità di scrittura, oltre a vantare collaborazioni con diversi esponenti di spicco della scena rap.

Le produzioni dell’album risentono fortemente dell’influenza internazionale, non tralasciando mai le proprie origini:

“Si sta tutti insieme in studio e ci si confronta sia sul testo che sulla musica. Avendo tutti diversi background si arriva così a un sound genuino e originale; più che cercare quello che piace, cerchiamo quello che ci rappresenta” ha affermato lo stesso Lauro.

Il 17 febbraio, da Milano, inizia il Ragazzi Madre Tour, che lo vedrà impegnato in diverse tappe in tutta Italia.

Ad ottobre 2017 firma per Sony Music e partecipa come concorrente al programma Pechino Express viaggiando con il suo produttore concittadino Edoardo Manozzi, conosciuto anche come Boss Doms, nella coppia de I compositori.

A dicembre 2017 esce il primo singolo per Sony Music “Non sei come me”, circa un mese dopo l’evento incredibile tenutosi il 15 novembre 2017 in Piazza del Duomo, dove più di duemila persone si radunarono senza sapere bene cosa stesse succedendo, per poi capire di essere stati parte del video di “Thoiry Remix” feat. Gemitaiz, Quentin4 & Puritano (prod. Boss Doms), powered by Marcelo Burlon.

A maggio 2018 Lauro ha preso parte all’ultima edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Hanno anticipato “Pour l’amor” (prod. Boss Doms), primo disco uscito per Sony Music il 22 giugno 2018, i singoli “Midnight Carnival”, “Ammò” feat Clementino e Rocco Hunt e “Angelo Blu” feat Cosmo. Il 19 ottobre è stato rilasciato il nuovo singolo “Mamacita” feat Vins.

Il 9 novembre è stata sancita un’inedita collaborazione, Anna Tatangelo feat Achille Lauro e Boss Doms, tramite il provocante riarrangiamento della hit “Ragazza di periferia”.

Dopo il successo del suo ultimo album, Lauro calca i palchi di tutta Italia con un tour lungo più di un anno, che lo porta sul palco del Circo Massimo, a Roma, per lo storico concerto di Capodanno.

Ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Stripper.

