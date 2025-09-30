Ad Avigliano visite mediche gratuite! Ecco giorni e orari

110 visite mediche gratuite presso l’ex edificio scolastico di viale XVIII agosto ad Avigliano.
Due mattinate di ottobre saranno dedicate alla prevenzione sanitaria e al benessere della cittadinanza.
Non screening ma esami strumentali refertati da grandi professionisti della sanità lucana.
Domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 senza prenotazione si potranno effettuare:
-40 Visite cardiologiche con elettrocardiogramma eseguite del cardiologo Dott. Antonio Lopizzo;
-40 Spirometrie eseguite della Pneumologa Dott.ssa Mariacristina Martini;
-Misurazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione di ossigeno) e glicemia a cura del corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana Comitato di Potenza.
Venerdì 17 ottobre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 su prenotazione (3206172949 o 3396155543) si potranno effettuare:
-30 Visite senologiche (rivolte alle donne dai 40 ai 44 anni, non ricadenti nello screening mammografico regionale) eseguite del senologo Dott. Enrico Mazzeo Cicchetti;
-Misurazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione di ossigeno) e glicemia a cura del corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana Comitato di Potenza.
Il Sindaco Mecca e l’Assessore alla Sanità Tortorelli del Comune di Avigliano, ringraziano per la preziosa collaborazione Simona Bonito (Consigliera di Parità Provincia di Potenza), Isabella Carmen Paradiso (Referente Fondazione IncontraDonna), Nicola Passantini (Lions Club Melfi), Rocco Guglielmi (Delegato gruppo CRI Avigliano), Vita Filadelfia (Commissione comunale per le Pari Opportunità), Elena Nolè (Presidente regionale Avis), Donato Carlucci (DC creation), l’intero personale medico e paramedico coinvolto.