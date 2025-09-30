Ruoti in bicicletta: ecco il progetto per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio

Il Sindaco di Ruoti Franco Gentilesca e l’Amministrazione Comunale sono lieti di presentare alla cittadinanza il progetto “Ruoti in Bicicletta. Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Territorio“, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Bici in Comune” promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

La presentazione ufficiale si terrà giovedì 2 ottobre alle ore 10.00 presso il Centro di Aggregazione in Contrada Faggeta, alla presenza di Matteo Trombetta, Coordinatore Regionale Sport e Salute Basilicata, e Gianna Cirillo, Responsabile del progetto.

Il Comune di Ruoti, appartenente al Cluster 1 (Comuni fino a 5.000 abitanti), è risultato tra i 201 beneficiari diretti del finanziamento nazionale, ottenendo un contributo di 50.000 euro con un cofinanziamento comunale di 11.000 euro.

L’iniziativa, sostenuta dal Dipartimento per lo Sport, da Sport e Salute e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha visto la partecipazione di oltre 470 Comuni in tutta Italia.

Il progetto prevede la realizzazione di una corsia ciclabile innovativa che collegherà Contrada Spinosa alla rete ciclabile già esistente, creando un sistema integrato di mobilità sostenibile che attraverserà i principali punti di interesse del territorio ruotese.

Gli interventi previsti includono la realizzazione della nuova corsia ciclabile di collegamento, l’installazione di rastrelliere per biciclette in punti strategici, la creazione di stazioni di ricarica per e-bike, l’avvio di un servizio di bike sharing per cittadini e turisti, il posizionamento di pannelli informativi lungo il percorso e lo sviluppo di un’App dedicata per una fruizione moderna e interattiva.

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità: l’intero progetto è pensato in un’ottica inclusiva, con soluzioni che garantiranno la fruizione anche da parte di persone con disabilità, prevedendo segnaletica inclusiva e percorsi sicuri per tutti.

Oltre alle infrastrutture, il progetto comprende un ricco programma di attività educative ed eventi rivolti alla cittadinanza per promuovere la cultura della mobilità sostenibile e del rispetto ambientale.

Saranno organizzate iniziative nelle scuole, passeggiate guidate in bicicletta e momenti di sensibilizzazione aperti a tutta la comunità.

Il nuovo percorso cicloturistico si integrerà nel contesto paesaggistico e storico di Ruoti, collegando il centro storico e i suoi monumenti, i luoghi di aggregazione sociale, gli spazi culturali e ricreativi e i percorsi naturalistici e le aree verdi.