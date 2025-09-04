Addio a Giorgio Armani, il re della moda. Il ricordo

Giorgio Armani è morto oggi, Giovedì 4 Settembre. Aveva 91 anni.

Questo il comunicato del gruppo:

«Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore.

Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari.

Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni».

La camera ardente sarà allestita a partire da Sabato 6 Settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano.

Scrive il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo:

“La scomparsa di Giorgio Armani lascia un vuoto immenso non solo nel mondo della moda, ma in tutto l’universo dell’imprenditoria italiana e internazionale.

Armani è stato un imprenditore visionario, un innovatore capace di trasformare un marchio in leggenda, un uomo che con il suo talento e la sua determinazione ha reso il Made in Italy un punto di riferimento planetario.

La sua eleganza, la sua creatività e la sua capacità di interpretare lo spirito del tempo resteranno per sempre patrimonio condiviso, simbolo di un’Italia che sa farsi eccellenza e stile nel mondo.

A nome mio personale e di tutta Confimprenditori esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere il suo straordinario percorso.

La lezione di Giorgio Armani continuerà a ispirare generazioni di imprenditori che credono nel valore della visione, del coraggio e dell’identità italiana.”

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.