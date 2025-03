Al Polo Bibliotecario di Potenza arriva “Il dono dell’amore” di Raffaele Nigro. Questo l’evento di presentazione

Venerdì 4 Aprile 2025 alle ore 17:00, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, in Via Don Minozzi, la Biblioteca nazionale di Potenza e Fondazione Appennino, in collaborazione con la libreria ubik di Potenza e l’UNITRE Potenza, incontrano Raffaele Nigro, autore del nuovo romanzo “Il dono dell’amore” (La nave di Teseo).

Interverranno:

Luigi Catalani – Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza

Piero Lacorazza – Consigliere della Regione Basilicata

Enrico Mazzeo Cicchetti – UniTre di Potenza