“I monti del Potentino sono pieni di chiese mariane e la peregrinatio che la Madonna compie segue i riti della transumanza”: ecco l’iniziativa per valorizzare i nostri parchi

Sabato, in occasione del Open Outdoor Experiences che si è tenuto a Paestum, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale del Cilento hanno sottoscritto un’intesa istituzionale “che mira a ripensare il sistema turistico dei Parchi nazionali confinanti di Campania, Basilicata e Calabria puntando ad una progettualità comune e ad attività di comunicazione condivise, con l’obiettivo prioritario di rilanciare le Aree protette delle tre regioni, di connetterle mediante proposte turistiche innovative, sostenibili e rispettose delle identità dei luoghi.”

Si tratta di un accordo che riguarda aree protette contigue per un totale di oltre 440.000 ettari e che con “il consolidamento dei rapporti tra Parchi contigui e l’estensione delle forme di cooperazione, delinea una tendenza evolutiva verso obiettivi di gestione e valorizzazione delle risorse comuni, che coinvolge le comunità locali, per dare vita ad una rete di spazi naturali che unisca le tre regioni (Campania, Basilicata e Calabria), con uno scambio interattivo di informazioni e di esperienze.

Una condivisione di strategie e programmi che diviene un fattore cruciale, in particolare, nei territori montani caratterizzati da specifiche condizioni di marginalità socioeconomica, e può costituire la prospettiva più adeguata di intese sinergiche tra aree protette, per sviluppare rapporti di integrazione tra Parchi e territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile.”

Un’intesa alla quale ha lavorato il Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Tisci insieme al Direttore Luzzi e che, dopo la firma tra i legali rappresentanti degli enti, diventerà operativa con l’approvazione delle delibere e le prime progettualità.

Ha dichiarato Tisci:

“Con la Ciclovia Meridiana e con il Cammino dei Cinti noi abbiamo iniziato un percorso che toglie il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano dall’angolo nel quale si era ricacciato per rimetterlo al centro delle politiche di valorizzazione del territorio.

Ci ricolleghiamo a Potenza e colleghiamo, attraverso il Parco le due grandi aree protette a noi contigue.

Per quanto mi risulta è la prima volta che tutto ciò accade. Sono contento dell’interesse che questa proposta ha suscitato in Lirangi e Cucurullo, rispettivamente Commissario del Pollino e Presidente del Cilento, e soprattutto nell’attenzione che ha avuto nel mondo degli operatori turistici e promotori di attività esterne”.

Ha proseguito il Commissario Straordinario dell’Appennino Lucano:

“I nostri monti sono pieni di chiese mariane e che la peregrinatio che la Madonna compie segue stagionalmente i riti della transumanza.

Una coincidenza che non può essere casuale ma che delinea chiaramente il forte legame tra le tradizioni, la fede e le attività economiche che seguono il ciclo naturale e che meglio di qualsiasi altra cosa costruisce l’immagine dell’uomo custode del creato, così come definito nella Genesi e nelle recenti encicliche papali.

Come ho sempre detto nessun vincolo ambientale può essere imposto, non esisterà mai una sanzione in grado di proteggere l’ambiente quanto l’idea che la tutela del territorio possa essere utile per la popolazione che ci vive.

Su questa convinzione intendo muovermi per far si che ciascuno degli abitanti del territorio del Parco possa ritenere che l’istituzione è per lui un vantaggio e non un problema”.