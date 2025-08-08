Amichevole precampionato: ecco com’è andata tra Juve Stabia e Potenza Calcio

Termina sul risultato di 1-0 l’allenamento tra Juve Stabia e Potenza.
Buon test da parte del Potenza che, al cospetto di un avversario propositivo, ha espresso ottime trame di gioco durante tutto l’arco dei novanta minuti.
Sul finale di gara, dopo 80 minuti di assoluto equilibrio, Burnete sigla il gol del definitivo vantaggio campano approfittando della spizzata di Baldi.
Il Potenza chiude gli impegni del pre season con soddisfazione e fiducia in vista dell’esordio di Coppa Italia del 16 agosto.
TABELLINO
JUVE STABIA-POTENZA 1-0
JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Stabile, Bellich; Carissoni, Battistella (33’st Buglio), Leone, Mannini; De Pieri (33’st Mosti), Piscopo (38’st Burnete); Candellone. A disp.: Boer, Baldi, D’Amore, Buglio, Louati, Burnete, Maistro, Pierobon, Piovanello, Mosti, Signorini. All.: Abate.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti (1’st Alastra); Adjapong (1’st Novella), Bachini (1’st Riggio), Camigliano (1’st Sciacca) (42’st Landi), Burgio (1’st Bura); Maisto (1’st Siatounis), Erradi (1’st Felippe), Ghisolfi (1’st De Marco); Schimmenti (1’st Mazzeo), Selleri (1’st Anatriello), Petrungaro (1’st D’Auria). A disp.: Guiotto, Landi, Gabriele. All.: De Giorgio.
Arbitro: Giovanni De Luca (Vincenzo Esposito – Pasquale Di Guida)
Rete: 40’st Burnete
RIPRESA ALLENAMENTI
La ripresa degli allenamenti al Viviani è fissata per venerdì 8 agosto alle ore 18:00.