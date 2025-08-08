Vaglio di Basilicata pronto a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere visitatori di ogni età. L’appuntamento in programma

Ritorna a Vaglio Basilicata l’attesissimo evento estivo “**Vaglio Terra di Cultura 2025: il percorso tra sensazioni ed emozioni**”, una manifestazione che celebra il connubio tra l’arte, la storia millenaria e la bellezza incontaminata del paesaggio lucano.

L’appuntamento è fissato per il weekend del 8/9/10 agosto 2025, quando il borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere visitatori di ogni età.

Organizzato dall’associazione Vaglio terra di cultura e sapori con il patrocinio del Comune di Vaglio Basilicata, l’evento si propone di valorizzare il ricco patrimonio culturale e archeologico del territorio, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Il percorso, sapientemente allestito tra le vie del centro storico, guiderà il pubblico attraverso una serie di tappe tematiche.

Ogni installazione artistica, performance teatrale o laboratorio artigianale sarà un’occasione per riscoprire le tradizioni, i sapori e i suoni autentici di Vaglio.

**Tra le principali attrazioni di quest’anno:**

* **Mostre d’arte contemporanea:** Le opere di artisti locali e nazionali dialogheranno con l’architettura antica del borgo, creando contrasti affascinanti e stimolanti.

* **Percorsi enogastronomici:** Le degustazioni guidate di prodotti tipici locali e vini della Basilicata delizieranno i palati più esigenti, celebrando la tradizione culinaria del territorio.

* **Spettacoli dal vivo:** Musica, teatro di strada e performance artistiche animeranno le piazze e gli angoli più suggestivi di Vaglio, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e condivisione.

* **Laboratori didattici:** I visitatori avranno la possibilità di cimentarsi in attività artigianali, riscoprendo antichi mestieri e tecniche tradizionali.

* **Visite guidate:** Saranno organizzate escursioni ai siti archeologici della zona, per approfondire la conoscenza della storia antica del territorio.

Ha dichiarato Francesco Santopietro, Sindaco di Vaglio Basilicata:

“Vaglio Terra di Cultura è più di un semplice evento, è un’esperienza che tocca il cuore e la mente,” “Invito tutti a venire a Vaglio per lasciarsi trasportare da un percorso che risveglia i sensi e le emozioni, unendo passato e presente in un’armonia unica.”

L‘evento è a ingresso libero e aperto a tutti. Ulteriori dettagli sul programma completo e gli orari sono disponibili sul sito ufficiale

https://www.facebook.com/share/1AzTMxPszv/

Di seguito le locandine con i dettagli.