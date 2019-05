Ancora pioggia a Potenza: queste le ultime previsioni

Il maltempo ritorna su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 22°C e la minima di 10°C.

Per domani, Sabato 25 Maggio, si prevedono cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare sarà di 21°C e la minima di 8°C.

Nulla di buono per Domenica e l’inizio della prossima settimana: previste altre precipitazioni.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.