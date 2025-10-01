Ancora un incidente in Basilicata! Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

Nella serata di oggi, alle ore 21:20 circa, i Vigili del Fuoco di Matera, del Distaccamento di Ferrandina (MT) sono intervenuti sulla Strada Statale 407 (Basentana), precisamente al km 65+500, a seguito di un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di una Jeep Compass di colore scuro.

L’incidente ha coinvolto due persone, un uomo e una donna, entrambi di 53 anni, residenti nel comune di Policoro (MT).

Secondo le prime ricostruzioni, il ribaltamento sarebbe avvenuto presumibilmente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso la carreggiata scivolosa.

Nonostante la dinamica dell’incidente, i due occupanti della vettura sono risultati illesi e non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli operatori del 118 per i controlli sanitari di rito e la Polizia Stradale.

Queste alcune foto.