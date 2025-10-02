Oggi è la Festa dei Nonni, “angeli custodi” delle nostre famiglie! Auguri a tutti

Oggi, 2 Ottobre, si celebra la Festa dei Nonni, per ricordare il ruolo fondamentale che gli anziani rivestono in società e soprattutto nelle famiglie.

Da sempre fonte di saggezza e amore, gli anziani sono una parte importante nella vita di figli e nipoti.

La festa dei nonni è stata creata negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga del Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti.

La McQuade iniziò a promuovere l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1970, lavorando con gli anziani già dal 1956.

Riteneva, infatti, che fosse fondamentale, per l’educazione delle giovani generazioni, la relazione con i nonni.

In Italia, autori e ideatori della “festa dei nonni”, (dal 1978) sono Maria Zanni e Michele Armetta.

Successivamente, Franco Locatelli si interessa alla manifestazione (Presidente dell’Unione Nazionale Florovivaisti – Unaflor).

Arturo Croci, Wim Van Meeuwen e Walter Pironi, ufficializzano il comitato ufficiale della festa dei nonni 1997.

Per volere degli Autori-Ideatori, questa festa è stata istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 Ottobre di ogni anno con la Legge 159 del 31 Luglio 2005.

La legge istituisce anche il “Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia”, che il presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni, in base a una graduatoria compilata dall’apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in occasione di tale data, spetta per legge a regioni, province e comuni.

La data del 2 Ottobre coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico dei Santi.

Un giorno importante per festeggiare i “tesori d’amore e di sapienza” che illuminano le nostre giornate.