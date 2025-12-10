“Apertura immediata di un tavolo permanente con Stellantis che a Melfi ha uno dei suoi stabilimenti più importanti”. Le richieste

“Il settore automotive è centrale per l’occupazione e per l’intera filiera dell’industria metalmeccanica lucana.

Per questo chiediamo l’apertura immediata di un tavolo permanente con Stellantis che a Melfi (Potenza) ha uno dei suoi stabilimenti più importanti“.

E’ uno dei punti principali di un documento programmatico diffuso da Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm Basilicata a cinque giorni da un’assemblea generale che si è tenuta a Potenza.

I sindacati dei metalmeccanici della Basilicata, in particolare, chiedono un tavolo permanente con Stellantis:

“per garantire che le commesse dell’indotto vengano assegnate alle aziende che salvaguardino l’occupazione e gli investimenti necessari per governare una giusta transizione;

assicurare continuità e ampliamento dei posti di lavoro e definire un piano industriale trasparente, condiviso e verificabile anche prevedendo nuovi modelli utilitarie per saturare la massima capacità produttiva.

Il documento sarà presentato pubblicamente nel corso di una conferenza stampa dedicata, e successivamente sarà consegnato ufficialmente alla Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata.

Contestualmente, sarà organizzata una grande manifestazione per sostenere con forza le richieste del comparto metalmeccanico lucano e dare massimo rilievo al percorso avviato.

Una mobilitazione ampia e unitaria che intende rafforzare il peso del documento programmatico e trasformarlo nella strada maestra per il rilancio dell’industria in Basilicata”