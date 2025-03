Area marina protetta di Maratea: “grande opportunità che dobbiamo sfruttare e su cui non possiamo sbagliare”. I dettagli

“È una grande opportunità che dobbiamo sfruttare e su cui non possiamo sbagliare.

Sull’Area marina protetta di Maratea ci crediamo da anni.

In particolare, già nella scorsa legislatura dai banchi dell’opposizione, siamo stati tra quelli che più hanno spinto per questa opportunità trovando, bisogna ammetterlo, buona apertura da parte dell’allora assessore regionale Gianni Rosa”.

Così il capogruppo di Orgoglio Lucano – Italia Viva, Mario Polese, durante l’audizione in Terza Commissione permanente dell’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello e del sindaco marateota, Cesare Albanese, sull’Area marina protetta.

Polese nel suo intervento ha quindi spiegato:

“Ricordo gli incontri di qualche anno fa a Maratea in cui questa straordinaria occasione sembrava solo un sogno lontano che oggi, invece, si sta concretizzando.

Credo che l’Area marina protetta possa essere la leva decisiva che da anni cercavamo per il definitivo salto di qualità di Maratea che, e ne sono convinto davvero, può ambire a diventare la ‘Portofino’ del Sud’.

Per fare questo dobbiamo agire con tempestività aprendo un confronto dialettico trasparente con quelle sacche di resistenza.

Dobbiamo far capire che l’Area marina aggiunge e non toglie.

E mi trovo d’accordo anche con chi come Lacorazza suggerisce di rafforzare la governance con una task force di alto livello.

Sulla progettualità sono d’accordo con l’Assessore e il Dipartimento all’Ambiente per creare una progettualità ancora prima dell’approvazione.

In ogni caso, non mi concentrerei sui dettagli politici ma sul fatto che siamo davanti a straordinaria opportunità che non va sprecata”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il capogruppo di Ol-Iv in Consiglio regionale, Mario Polese.