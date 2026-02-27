Arisa incanta Sanremo: “Magica Favola” conquista pubblico e radio e si conferma tra i grandi del Festival

Arisa continua a brillare al 76° Festival di Sanremo con Magica Favola, brano che si conferma tra i più apprezzati di questa edizione.

Al termine della terza serata, la cantante di Pignola è infatti tra i primi cinque in classifica – in ordine non specificato – insieme a Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci.

I cinque artisti hanno ottenuto i migliori risultati combinando i voti del pubblico e quelli della giuria delle radio.

Già dopo la prima serata Arisa era entrata nella top five, ricevendo l’approvazione della sala stampa.

La serata di venerdì sarà dedicata alle cover e ai duetti.

Arisa si esibirà con il Coro del Teatro Regio di Parma interpretando il celebre brano di Fiorella Mannoia Quello che le donne non dicono.

Anche l’altro artista lucano in gara, Chiello, renderà omaggio a un grande nome della musica italiana scegliendo Luigi Tenco e la sua Mi sono innamorato di te, accompagnato dal compositore e arrangiatore Saverio Cigarini.

Non salirà invece sul palco Morgan, che inizialmente avrebbe dovuto duettare con il cantautore venosino: dopo le prove, Chiello ha deciso di rinunciare alla collaborazione spiegando in conferenza stampa che «non si è creata l’alchimia artistica giusta», motivo per cui l’ex leader dei Bluvertigo resterà nel backstage.