Taranto-Potenza-Battipaglia: ecco le modifiche alla circolazione ferroviaria

Dal 1° marzo al 30 giugno 2026, per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, tutti i treni programmati saranno interessati da modifiche alla circolazione.

Durante questo periodo, la coppia di collegamenti Frecciarossa Torino/Milano–Salerno–Taranto sarà limitata a Salerno.

Il Frecciarossa 9547 Milano-Taranto sarà limitato a Salerno anche il giorno 28 febbraio. Durante il periodo di interruzione saranno attivi i seguenti servizi FrecciaLink sulla tratta Matera-Potenza-Salerno:

Tratta Matera-Salerno

Freccialink LK114: Matera (p.10:20) – Ferrandina-scalo Matera (p.10:58) – Potenza C.le (p.11:59) – Salerno (a.13:34) acquistabile in connessione con FR 9588 (per Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino) e FR 9583 (per Reggio Calabria).

Il servizio si svolgerà giornalmente (ad eccezione del 05/04/26 e 15/08/26)

Tratta Salerno-Matera

FrecciaLink LK115: Salerno (p.15:06) – Potenza (a.16:31) – Ferrandina-scalo Matera (a.17:36) – Matera (a.18:14) acquistabile in connessione con FR 9583 (da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) e FR 9588 (da Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà dal 15/02 al 01/03

FrecciaLink LK015: Salerno (p.14:26) – Potenza (a.15:51) – Ferrandina-scalo Matera (a.16:56) – Matera (a.17:34) acquistabile in connessione con FR 9519 (da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) e FR 9588 (da Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà giornalmente (ad eccezione del 05/04/26 e del 15/08/26)

I treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 700 e 701 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Battipaglia – Taranto; i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 702 e 707 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Napoli C.le -Taranto.

I collegamenti del Regionale sulle direttrici Potenza – Battipaglia e Potenza – Taranto verranno effettuati con corse bus. Inoltre, saranno programmate giornalmente, tra Metaponto e Salerno, dal 28 febbraio al 30 giugno, due corse bus in corrispondenza dei treni FR 9514 (p. 9:23) e FR 9547 (a. 20:07) che seguiranno i seguenti orari:

PZ114: Metaponto (p. 6:00), Bernalda (p. 6:11), Ferrandina-Scalo Matera (p. 6:33), Grassano (p. 6:51), Potenza Centrale (p. 7:40), Salerno (a. 9:07).

PZ147: Salerno (p. 21:00), Potenza Centrale (p. 22:20), Grassano (p. 23:00), Ferrandina-Scalo Matera (p. 23:15), Metaponto (a. 23:55).