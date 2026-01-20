ULTIME NEWS

Assalti ai bancomat in provincia di Potenza! Interviene il Prefetto

20 Gennaio 2026

Riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 11,00 per fare il punto della situazione sugli episodi di danneggiamento agli sportelli ATM, bancari e postali, in provincia di Potenza.

Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti anche:

  • il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Maurizio Cardea;
  • il Rappresentante di Ossif/Abi Giovanni Mazza;
  • la Presidente ed il Segretario della Commissione Regionale Abi della Basilicata Simona Ruffolo e Gianfranco Mancini;
  • il Responsabile Area Territoriale Tutela Aziendale Sud di Poste Italiane Stefano Formica.

 