Assalti ai bancomat in provincia di Potenza! Interviene il Prefetto

Riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 11,00 per fare il punto della situazione sugli episodi di danneggiamento agli sportelli ATM, bancari e postali, in provincia di Potenza.
Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti anche:
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Maurizio Cardea;
- il Rappresentante di Ossif/Abi Giovanni Mazza;
- la Presidente ed il Segretario della Commissione Regionale Abi della Basilicata Simona Ruffolo e Gianfranco Mancini;
- il Responsabile Area Territoriale Tutela Aziendale Sud di Poste Italiane Stefano Formica.