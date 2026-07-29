Avigliano: 3 incontri aspettando le stelle cadenti. Tutti gli appuntamenti

L’assessore Tortorelli di Avigliano fa sapere alla comunità:
“L‘Associazione “Ciao Mimmo” continua a portare avanti con entusiasmo il proprio impegno sociale, costruendo occasioni di incontro, inclusione e partecipazione.
Sabato 1 agosto, alle ore 16:00, presso il laboratorio della Struttura Residenziale Psichiatrica RP3.1 di Avigliano sita in Corso Garibaldi, si terrà un laboratorio creativo gratuito per bambini dai 6 anni in su.
Il calendario di agosto si impreziosisce poi di altri due appuntamenti, a cura dell’instancabile personale della Struttura Residenziale Psichiatrica RP3.1 di Avigliano:
–Il 5 agosto con “Occhio alle Stelle, origami di Peppino” presso il Bar Prestige di Avigliano;
–Il 9 agosto con “Tra desideri e nasi all’insù facciamo festa” presso Piazza Rachelina Laguardia in Avigliano.
Con lo sguardo rivolto alle stelle cadenti, auspichiamo che questi appuntamenti possano trasformarsi in preziose occasioni di crescita condivisa, confermando il valore dell’inclusione e della collaborazione come patrimonio dell’intera comunità”.
Di seguito la locandina con i dettagli.