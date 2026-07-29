Meteo Potenza: torna il grande caldo! Temparture in aumento. Ecco le previsioni

E’ in corso un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche con progressivo aumento delle temperature.
Dal 31 luglio, la progressiva e ulteriore rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, determinerà una nuova ondata di calore con massime elevate e afa.
In un primo momento le regioni del sud Italia saranno coinvolte in maniera più marginale.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Giovedì 30 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 20°C.
Venerdì 31 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.