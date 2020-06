Avigliano: “omaggio a tutti i cittadini che hanno sconfitto il Covid-19, a chi sta lottando, e alla memoria di chi invece purtroppo non ha vinto contro il virus”

SERENDIPITY – Avigliano riparte dalla grande danza, con Vito Colangelo che omaggia la sua città sulle note dei musicisti Sabrina Genovese, Carlotta Lacerenza e Antonello Verrastro.

Come si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione:

“La performance si è svolta nel suggestivo Chiostro della Casa Comunale e per consentire a tutti la visione il video, realizzato a cura di Antonio Verrastro, sarà visibile sui canali ufficiali del Comune di Avigliano.

Vito inizia a danzare a S anni ad Avigliano, poi all’età di 10 anni si trasferisce a Ferrara per via di impegni lavorativi familiari, continua a coltivare la sua passione per il ballo e la danza, fino a raggiungere importanti traguardi internazionali nelle danze latino americane con la Federazione Italiana Danza Sportiva affiliata al CONI.

Con la stessa Federazione, ottiene prestigiosi riconoscimenti anche nella danza moderna e contemporanea; premiato nei Campionati Italiani Assoluti di danza contemporanea 2018 dalla strepitosa ed iconica Carla Fracci, fino ad arrivare ai campionati Mondiali della federazione internazionale (100), tenutasi a Varsavia in Polonia classificandosi quindicesimo al mondo e primo tra gli italiani.

Nel Gennaio-Febbraio 2019, viene invitato in terra russa per il grande festival della danza ‘Expectations of the World’, vince il premio ‘Miglior talento’.

Partecipa a molti concorsi a livello internazionale, posizionandosi sempre ai vertici e disputando numerose finali.

Nel maggio 2019, nel corso della piattaforma internazionale di danza contemporanea ‘What we are’ tenutasi ad Udine, conquista l’opportunità di accedere all’Agorà Coaching Project”.

Come spiega l’artista:

“Serendipity, perché la fortuna non è riconducibile soltanto ai soldi miseramente materiali, ma a tutti i valori della vita.

In questo catastrofico periodo, i colpi di fortuna non sono stati all’ordine del giorno.

Tutti noi abbiamo affrontato problematiche di ogni tipo ed un colpo di fortuna non avrebbe comunque potuto donare serenità e felicità completa.

La nostra fortuna ora è essere qui, ad un passo dal poterci riabbracciare”.

Per il Sindaco Vito Summa e l’Assessore alla Sanità Roberta Raimondi:

“Questo spettacolo ha una valenza importante, dopo mesi di restrizioni, e un’emergenza dalla quale non siamo ancora usciti del tutto.

È partita una fase nuova che porta con se tante speranze.

Grazie ai nostri artisti abbiamo potuto rendere omaggio a tutta la comunità, che in questi mesi ha rispettato le regole e vuole essere anche un omaggio a tutti coloro che hanno lavorato ininterrottamente in questi mesi, a tutti i nostri volontari che fanno dato il loro prezioso contributo e, non per ultimo, vuole essere un omaggio a tutti i nostri cittadini che hanno sconfitto il Covid-19, a chi sta lottando, e alla memoria dei nostri cittadini che invece purtroppo non hanno vinto la loro battaglia contro il virus”.

Di seguito alcune immagini della performance.

Foto di Antonio Verrastro.

