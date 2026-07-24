Satriano di Lucania: un milione di euro per l’efficienza energetica. Gli interventi previsti

Il Comune di Satriano di Lucania ha ottenuto complessivamente un milione di euro attraverso il Conto Termico, il meccanismo di incentivazione nazionale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che sostiene gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Le risorse finanzieranno la riqualificazione energetica del Municipio, con un contributo di 405.000 euro, e dell’edificio che ospita la scuola primaria, per circa 595.000 euro, consentendo di intervenire sull’isolamento degli edifici, sull’efficienza degli impianti e, più in generale, sulla riduzione dei consumi energetici.

Sottolinea il sindaco Umberto Vita:

“Sono numeri importanti per un Comune piccolo come il nostro ottenere un milione di euro di finanziamenti su un solo fronte è un risultato che non capita spesso e si traduce immediatamente in benefici tangibili, in edifici più efficienti, in minori consumi e soprattutto in un risparmio economico che resterà nel tempo.

Per un ente come il nostro significa ridurre una voce di spesa importante del bilancio comunale e avere maggiori possibilità di programmare e liberare risorse per la gestione dell’Ente e per i servizi alla comunità”.

L’intervento sul Municipio è stato ammesso al Conto Termico 3.0, un risultato che colloca Satriano di Lucania tra i pochi Comuni della Basilicata ad aver ottenuto questo finanziamento.

La riqualificazione della scuola primaria sarà invece realizzata grazie alle risorse del Conto Termico 2.0.

Aggiunge il Sindaco:

“Questi finanziamenti non arrivano per caso sono il risultato di un lavoro di programmazione e progettazione che negli ultimi anni ci ha consentito di cogliere le opportunità offerte dai bandi e dagli strumenti regionali e nazionali”.

L’efficientamento energetico rappresenta infatti una delle direttrici principali dell’amministrazione Vita, con interventi che hanno riguardato gli edifici scolastici, gli immobili comunali, gli impianti e i servizi pubblici, con l’obiettivo di ridurre i consumi e contenere i costi energetici a carico dell’Ente.

Spiega Vita:

“In questo percorso rientrano gli impianti fotovoltaici già realizzati sulla scuola media e sulla scuola primaria, oltre agli interventi sulle altre strutture comunali, dal cimitero all’area PIP, dall’isola ecologica al campo sportivo, insieme alla nascita della CER Satriano di Lucania ETS e alla conversione dell’intera illuminazione pubblica con tecnologia LED a basso consumo”.

Il finanziamento ottenuto attraverso il Conto Termico rappresenta dunque per Satriano un ulteriore passo di questo percorso, che punta a rendere il patrimonio pubblico più efficiente e sostenibile e che non si ferma qui.

Spiega il Sindaco:

“Continueremo su questa strada e guardiamo già al prossimo obiettivo.

Siamo in attesa della conferma del finanziamento, sempre nell’ambito del Conto Termico 2.0, per la riqualificazione energetica anche dell’edificio che ospita la scuola secondaria e dell’infanzia, per un intervento del valore di circa 805.000 euro.

Siamo fiduciosi che anche questo progetto possa essere finanziato, così da completare il percorso avviato sugli edifici scolastici e proseguire il lavoro di miglioramento del patrimonio pubblico comunale, con interventi che producono benefici concreti per la comunità e per il bilancio dell’Ente”.