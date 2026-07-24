Potenza: blitz della Polizia nel centro storico, identificatate 58 persone. I dettagli

Nella serata di ieri 23 luglio, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai cittadini sono stati predisposti specifici servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nel centro storico di Potenza, durante i quali sono state identificate 58 persone e controllati 18 veicoli, nonché 7 attività commerciali, contestando 2 violazione amministrative a distinti esercenti.

Inoltre, a seguito di attività di osservazione e controllo, in via XXV Aprile, gli operatori della Squadra Mobile hanno individuato una persona il cui comportamento ha destato sospetti, procedendo ai conseguenti accertamenti di polizia previsti dalla normativa vigente.

Ciò ha consentito di rinvenire e sequestrare amministrativamente una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina, con conseguente segnalazione dell’interessato alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Nel prosieguo degli accertamenti è inoltre emerso che il soggetto aveva la disponibilità di un immobile senza alcun titolo legittimante.

Dopo aver contattato il proprietario dell’abitazione, gli operatori hanno proceduto al deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di invasione di edifici.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza del territorio e nel dare puntuale riscontro alle segnalazioni dei cittadini, il cui contributo rappresenta un elemento fondamentale per un’efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità.